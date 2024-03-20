الفاعل صديقه.. السلطات الأردنية تكشف خيوط اختفاء رجل خمسيني

تمكنت السلطات الأمنية في الأردن من كشف ملابسات واقعة اختفاء رجل خمسيني منذ أكثر من شهر، بعد أن قادت التحقيقات لاكتشاف مقتله على يده صديقه.

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وفي تفاصيل الواقعة، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن ذوي شخص خمسيني تقدموا ببلاغ بتغيبه وانقطاع أية أخبار عنه منذ مدة، حيث تولى فريق تحقيقي مشترك متابعة ملابسات القضية والبحث عن الشخص.

وأكد الناطق الإعلامي أن التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق الخاص من شعبة البحث الجنائي في العاصمة ومركز أمن زهران والأمن الوقائي مع الشخص المشتبه فيه بقتل أحد أصدقائه كشفت خيوط الجريمة وقادت إلى اعتراف المشبته فيه بقتله وحرق جثته صديقه قبل ما يزيد عن شهر إثر خلافات حصلت بينهما داخل أحد المباني المهجورة في منطقة جبل عمان".

وتحركت الجهات المختصة بدلالة الجاني للمكان وعثرت على الجثة وتم تحويلها للطب الشرعي، فيما أحيل الجاني للمدعي العام الذي قرر إيقافه في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة "القتل العمد".

المصدر: "بترا"