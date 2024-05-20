وفاة أشهر بائع فول سعودي (صور)

قالت وسائل إعلام سعودية إن خلوفه بن أحمد العجلان العمري أشهر بائع فول سعودي توفي يوم الأحد بعد مسيرة امتدت لنحو 50 عاما.

ونعت عائلة العمري أحد أشهر بائعي الفول في المملكة بعد نحو 50 عاما بدأت بمطعم شعبي صغير وانتهت بسلسلة مطاعم شهيرة في المملكة.

وأقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر يوم الاثنين في جامع محمد بن سعود بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة.

وتلقى أبناء الفوال خلوفة الذين انضموا لوالدهم في مشروع مطاعم الفول بعد اتساعه، سيلا من عبارات التعازي والمواساة من قبل عدد كبير من السعوديين في مختلف مناطق المملكة بعد أن ذاع صيت مطاعم الراحل الشعبية.

وبدأ الراحل مسيرته المهنية قبل نحو ستة عقود إذ عمل على مدى عامين في مطعم للفول بمدينة جدة تعلم فيها أصول الصنعة قبل أن يفتتح أول مطعم له في المدينة الساحلية.

وشكل ذلك المطعم الصغير بداية للشهرة وإقبال الزبائن، ليبدأ الفوال السعودي عام 1977 بافتتاح الفروع في المدن المجاورة واحدا تلو الآخر ولتتسع شهرته خارج مسقط رأسه في بلجرشي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية