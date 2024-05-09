"مجزرة مروعة" تهز مدينة البصرة العراقية.. رب أسرة يقتل أفراد عائلته الـ12 وينتحر (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو يظهر آثار جريمة بشعة هزت البلاد، حيث أقدم رب أسرة على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فردا بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام رب أسرة على قتل عائلته بالكامل قبل أن يقدم على الانتحار، ما أثار تفاعلا واسعا.

مجزرة.. أب قتل كل أفراد عائلته المكونة من 12 فرداً وانتحر في البصرة جنوب العراق



المعلومات الأولية تشير إلى أن الأب يعمل في مجال العقارات، وعليه ديون تقدر بأكثر من مليار دينار، وبسبب الضغوط النفسية، قتل عائلته وانتحر.

- قلتها وأكررها.. المجتمع العراقي يمر مرحلة خطيرة جداً pic.twitter.com/JFlCk5xtee — حيدر الموسوي - Hayder Almosawy (@haider_mossawy) May 8, 2024

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وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري: "في حادث جنائي مؤسف وبالساعة 21:30 من اليوم الأربعاء (أمس)، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فردا بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وأضاف البيان: "وتشير المعلومة الأولية إلى أن هذا الحادث جاء نتيجة أمور مالية"، مردفا: "من جانبها، حضرت قيادة شرطة محافظة البصرة إلى محل الحادث وفتحت تحقيقا موسعا.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

المصدر: RT