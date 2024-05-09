 
مباشر

فيديو بكاء وصراخ من داخل سجن يثير جدلا على مواقع التواصل..هل هي حليمة بولند؟ وما حقيقته؟ (فيديو)

مجتمع

فيديو بكاء وصراخ من داخل سجن يثير جدلا على مواقع التواصل..هل هي حليمة بولند؟ وما حقيقته؟ (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xif5

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال البعض إنه يظهر الإعلامية الكويتية حليمة بولند من داخل سجنها بعد اعتقالها إثر اتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت سيدة - زعم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها حليمة بولند التي تقضي حكما بالسجن في "قضية أخلاقية"- وهي تصرخ وتبكي خلف قضبان السجن.

وأثار مقطع الفيديو جدلا كبيرا على مواقع التواصل في الكويت، حيث تساءل العديد من النشطاء عن حقيقة المقطع.

وتعليقا على الجدل الحاصل إثر هذا المقطع، أكدت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية أن "لفيديو المنتشر لبكاء وصراخ الإعلامية حليمة بولند خلف قضبان السجن هو عبارة عن مشهد تمثيلي لبرنامج تلفزيوني قبل 6 أعوام".

إقرأ المزيد
محامية حليمة بولند تكشف تفاصيل مثيرة في قضية اتهام موكلتها بـ
محامية حليمة بولند تكشف تفاصيل مثيرة في قضية اتهام موكلتها بـ"التحريض على الفسق والفجور" (فيديو)

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو، حيث قدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها.

في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

المصدر: RT + "المجلس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)