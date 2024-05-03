القضاء التونسي يصدر حكمه في جريمة قتل بشعة هزت البلاد عام 2016

أيدت محكمة الاستئناف بولاية المنستير التونسية الحكم الابتدائي القاضي بالاعدام في قضية جريمة قتل عون حرس ومرافقه سنة 2016 في إحدى الغابات المجاورة لمدينة زرمدين شمال شرق تونس.

وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالاعدام في قضية جريمة القتل.

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يذكر أن هذه الجريمة هزت مدينة زرمدين، حيث تم العثور سنة 2016 على جثتين وقع التنكيل بهما في إحدى الضيعات الفلاحية بالمدينة المذكورة مع إضرام النار في وسيلة نقل لطمس آثار الجريمة.

وأثبتت الأبحاث الأولية حسب الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، وجود خلاف بين الهالك وأحد الجناة وذلك بسبب معاملات تجارية تتمثل في مطلب تأجيل خلاص مبالغ مالية وهو ما لم يقبله الضحية ليتحول الجناة إلى الغابة المذكورة وقتلوا الهالك وصديقه عون الحرس وقاموا بحرق السيارة بعد الحصول على الصكوك.

كما أوضح أن نتائج التحليل الجيني التي اخذت من بقايا سجائر هي التي كشفت عن الجاني الذي لم يكن بمفرده، وأن الأبحاث جارية للكشف عن شركائه.

المصدر: "موزاييك"