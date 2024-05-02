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تونس.. إحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب في قضية "التآمر على أمن الدولة"

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تونس.. إحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب في قضية
Sputnik
تونس
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قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـ"موزاييك" أنه تمت إحالتهم لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.

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وأضاف الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تعهدت بتاريخ 18 أبريل 2024 بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتولت تأخيرها إلى جلسة يوم 2 مايو 2024 استجابة لطلب الدفاع. 

وصرح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن دائرة الاتهام قررت خلال جلستها اليوم إحالة 40 متهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس من بينهم كافة المتهمين التسعة المحالين بحالة إيقاف.

وأفاد بأنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.

وأوضح الترخاني أنه تقرر الإبقاء على قراري منع الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر على متهمين اثنين، مع الإبقاء على قرار منع التداول الإعلامي في قضية الحال إلى حين إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل.

المصدر: "موزاييك"

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