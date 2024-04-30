مصر.. عالم أزهري يرد على ميار الببلاوي بعد انهيارها بسببه

علق الداعية الإسلامي محمد أبو بكر على الأزمة مع الفنانة ميار الببلاوي التي تصدرت التريند خلال الأيام الماضية، قائلا: "لا قذفت الأستاذة ميار الببلاوي ولا اتهمتها في عرضها".

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وأضاف خلال بث مباشر: لسه هتكلم عن تصريح إحدى الفنانات بشأن النوم في رمضان والتمثيل بجوار رجل أجنبي وكان كل واحد في غطا لوحده، وعن الصوم للفقراء فقط، كل الكلام داخل بيوتنا، فلازم الرد يوصل لبيوتنا، وقولت لمدير الصفحة متنزلش بالجزء التاني دلوقتي علشان لا تكون الغضبة للشخص ولكن لله.

وواصل محمد أبو بكر: اللي حصل مكنش قذف محصنات، ففيه فرق بين وصف الفعل ووصف الشخص، ولم أريد شهرة ولا تريند ولكن أردت أوضح أمر للناس، وهذه مهمة العلماء والوعاظ ومهمة كل مسلم.

وخلال الفيديو، أشار الشيخ محمد أبو بكر: ميار غلطت في حقي مرات في أكثر من بث مباشر، وأنا رفعت قضيتي إلى قاضي السماء، مضيفا: حينما قال لي البعض إنها بتقول عليك تيس، قولت لهم بتلوموا حد مجروح.

وواصل محمد أبو بكر: قولت على من يرضى بالتحليل تيس، ومن يقوم بذلك تيس، ولم أقل على زوجها هذا ولا أقدر، ومذكرتش ذلك.

واستكمل: لما الأستاذة ميار علقت على أحد المنشورات لي وربما تكون الصفحة فيك، قولت لهم رزقكم الله راحة تدوم، فأنا لم أخطيء بل بينت الحكم، ولو عاد بي الوقت لقلت ما قولت.

وواصل محمد أبو بكر: في يوم جمعة لقيت إحدى الأخوات الفضليات وهي الأخت منى سمير، وكانت الأخت ميار الببلاوي، ومكنتش أعرفها، لما قابلتها في إحدى القنوات قولتلها جايه تتخانقي معايا علشان الفيديو اللي طلعته واتكلمت عليكي، قالتلي لاء، فقولتها حضرتك شوفتي الفيديو فقالتي أه يا مولانا ومتقبلة كل الكلام اللي حضرتك قولته يا مولانا.

وأردف محمد أبو بكر: ومن ضمن ما قولته لها أنا معملتش شيء إلا بكلامك، وقولتلها مينفعش أنتي بتعملي برنامج ديني، وهتخلي الناس تنهش فيكي وتخلي بالك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية