انهيار فنانة مصرية على الهواء بسبب عالم أزهري

علق أحد علماء الأزهر الشيخ محمد أبو بكر على حديث سابق للفنانة ميار الببلاوي قالت فيه: "اتطلقت من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبتي في الإنجاب".

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وقال العالم الأزهري، في تصريحات له: الخطب والبرامج الدينية ممكن تشتغل ساعات طويلة، لكن ساعة واحدة من فيلم ممكن تهدم قيم أمة لـ30 سنة قدام.

وأضاف العالم الأزهري: مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلم عادل إمام اللي كان فيه دا، وبدأ الناس تتكلم، والبعض بدأ يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة.

وواصل: إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، موضحًا: ربنا جعل الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة.

وأردف العالم الأزهري: هل ينفع لما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا ويتفقوا مع واحد ويكتبوا على ورق؟، لا يمكن ذلك وهذا احتيال وزنا ولا يصلح، ولو اتجوزت وبيتت النية إنها تزهق الراجل دا علشان يطلقها فلا يصلح.

وأكمل العالم الأزهري: الغيرة عندنا مبدأ إسلامي، والله يغار والنبي يغار، موكدا: لو الزوجة تزوجت بعد طلاقها 3 مرات وعاشت مع زوجها ما شاء الله لها أن تعيش، فالله قال لو طلقها هذا الزوج فلها أن ترجع لزوجها الأول.

وأشار أبو بكر: النبي قال: لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مطرودين من رحمة ربنا، يعني اللي اتجوزها باتفاق ملعون، واللي قاعد مستنيها ملعون من رحمة الله، وهناك لفظ معروف التيس.

ولفت العالم الأزهري: الزوج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وألا يفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون.

واختتم: رسالة للفنانين أو بأي منبر يوصل بالناس، اتقوا ربكم فأنتم موقوفون بين يد الله.

ودخلت الفنانة ميار الببلاوي، في حالة إغماء خلال بث مباشر تشكو فيه أزمة تعرضت لها بسبب أحد الشيوخ، بعد عرض حلقتها في برنامج العرافة، للإعلامية بسمة وهبة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

المصدر: RT