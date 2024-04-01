مصر.. الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تكشف عن دفعها لتمثيل مشهد "جريء" في شهر رمضان (فيديو)

قالت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي إن الممثلة نجلاء فتحي والمخرجة إيناس الدغيدي جعلاها تمثل "مشهدا جريئا" في شهر رمضان.

وخلال لقائها ببرنامج "العرافة"، أوضحت ميار الببلاوي مسألة أنها دعت على المخرجة إيناس الدغيدي بسبب مشاهد فيلم ديسكو، حيث قالت: "أنا مكنتش عايزة أعمل كل المشاهد اللي عملتها في فيلم ديسكو..لا كنت عايزة ألبس مايوه ولا مشهد عمرو عبد الجليل (يتواجدان على نفس السرير بموقف حميمي) ولا مشهد شريف منير، والمشاهد دي كلها عملت لي مشاكل وانا الحمد لله اتحجبت ومش عايزة حاجة زي كده تتعرض ولا تتجاب سيرتها".

وأضافت:"صورت مشهد لا يصح ولا يليق بشهر رمضان، انا كنت بنت عندها 19 سنة وفرحانة إنها دخلت التمثيل وبتشتغل قدام نجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار..ناس عمري ما كنت أحلم اشتغل معاهم، فكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا، بس المشهد ده اتخضيت فيه لإني متربية في بيت متدين ومكنتش قادرة أعمله.. دخلت علشان أعمل المشهد وقلت لهم نعمله بعد الفطار قالولي لأ وأنا كنت صايمة، وكنا بنصور في الديسكو بالنهار والباقي فاطر لإنهم كانوا بيشربوا في صالة الديسكو، وقتها دخلت الحمام وقفلت علي نفسي وإيناس الدغيدي اتعصبت وقالت انتي هتقعدينا ساعتين لحد بعد الفطار علشان تعملي المشهد احنا عايزين نخلص ونمشي".

وأردفت :"كنت بعيط علشان معملش المشهد وقت الصيام، لقيت الفنانة نجلاء فتحي وهي زي السكر وكنت باموت فيها ولو قالت لي ارمي نفسك في البحر كنت هارمي نفسي، قالت لي يلا يا حبيبتي تعالي اعملي المشهد، وأقنعتني إن رمضان ده بتاع الفقراء بس واحنا مبناكلش فيه علشان نبقى زي الفقراء وعلشان الفقراء ميحسوش إن احنا بناكل وهما لأ فالموضوع مش محتاج أنك ترفضي المشهد ومتخافيش والموضوع هيعدي، وعملت المشهد..وأنا أهلي صعايدة والدنيا اتطربقت بسبب المشهد، بس انا كنت في بدايتي وده كان من ضمن التنازلات".

المصدر: RT