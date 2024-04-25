رسالة تدمي القلب من أب سعودي لمدرسة نجله الراحل تثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل

أثارت رسالة مرثرة من أب سعودي رد فيها على طلب مدرسة تبرير سبب غياب نجله (الراحل) عن المدرسة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، تلقى المواطن السعودي عبد الرحمن بن أحمد أبو سعدية إشعارا من إحدى المدارس الثانوية بمركز قنا غرب عسير، يفيد بغياب ابنه عن المدرسة بتاريخ 14 شوال 1445 هجري (19 أبريل)، وأكدت فيه على وجوب إحضار عذر رسمي حتى لا يتم الخصم من درجات الغياب.

ورد الوالد المفجوع عليهم برسالة جاء فيها:

"المكرمون مدير ثانوية حكيم بن حزام بقنا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقرون: تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام؛ أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنّى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل، وأنا مثلكم ما زلت أراه حيًّا، عفا الله عنه وعنّا، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأنزله منازل الأبرار، وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق، ولا تنسوا أنه ما زال ابني وابنكم وإن كان قد رحل عنّا. وأعلم أن هذه الرسالة بالخطأ ولكنها حركت شجني وحزني عليه فجدت بشيء من الوصية لكم.. سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسوه من خالص دعائكم، واستسمحوا له من كل أصدقائه وأساتذته، وجمعنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتقبلوا عاطر التحايا وصادق المودة. ولي أمر الفقيد محمد عبدالرحمن أحمد".

وفي تصريحات لصحيفة "سبق"، قال ولي أمر الطالب المتوفي: "زملائي منسوبو مدرسة ابني الفقيد اعتذروا عن ذلك الخطأ، وسامحتهم ولا أطالبهم بشيء، فهم أصدقائي وأهلي وناسي".

وكان الطالب محمد توفّي في حادث مروري في 18 من شهر رمضان الماضي، ويبلغ من العمر 17 عاما.

"عبدالرحمن بن أحمد أبو سعدية" ولي أمر طالب عمره 17 عام، توفي ابنه في حادث سير فتلقى رسالة من المدرسة بأن ابنه تغيب عن الحضور فرد عليهم بهذه الرسالة المؤثرة.



رحمه الله رحمة واسعة وربط الله على قلب والديه.



💔💔💔💔💔 كلامه مؤثر وااايد قلبي عورني عليه الله يصبره يارب ☹️💔 pic.twitter.com/hZ6tTlr5VT — 🇦🇪 ωᴏʀʟᴅ’s sᴍɪʟᴇ (@wrdabyd5) April 25, 2024

"عبدالرحمن بن أحمد أبو سعدية" ولي أمر طالب عمره 17 عام، توفي ابنه في حادث سير فتلقى رسالة من المدرسة بأن ابنه تغيب عن الحضور فرد عليهم بهذه الرسالة المؤثرة.



رحمه الله رحمة واسعة وربط الله على قلب والديه. pic.twitter.com/FhrSLdUab5 — learn english acadimy (@EnglishMTW) April 25, 2024

المصدر: "سبق" + RT