مصر.. الفنان أحمد عبد العزيز يفاجئ شابا بعد فيديو مثير للجدل

دعا الفنان أحمد عبدالعزيز، الشاب الذي انفعل عليه، وهو من ذوى الهمم، للقاء داخل منزله، وذلك بعد واقعة في عزاء الفنانة الراحلة خلال الأيام الماضية.

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وكشف الفنان أحمد عبد العزيز عن تطورات الأزمة التي حدثت معه خلال عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، حيث أعلن عن كواليس تصالحه مع الشاب حسن، وهو من ذوي الهمم، عقب استضافته في منزله لتوضيح سوء التفاهم الذي تسبب بمشكلة بينهما.

وقال عبد العزيز: "قدمت اعتذاري للشاب ولوالدته في بيتي، والمشكلة حدثت بسبب سوء تفاهم، وأنا لم أكن أعلم أنه مريض، واتضح أنه يحبني، وأنا كنت حريصا على تطييب خاطره".

وكان أحمد عبد العزيز قد كتب منشورا عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" اعتذر فيه للشاب من ذوي الهمم موضحا أنه انفعل بسبب الزحام وكثرة كاميرات التصوير الخاصة بالمراسلين في العزاء، لكنه لم يقصد الانفعال في وجه هذا الشاب تحديدا.

وقال أحمد عبد العزيز في منشوره: "للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، والتي اندثرت معها مراعاة القيم، واحترام قدسية الموت، وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة، ومراسم العزاء حكرا أصيلا لهمج الميديا، والتريندات الخادعة، وكذا الباحثون عن مادة واهية، من دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذي غلّف فطرتنا السامية".

وأضاف: "في الحقيقة، لا نجد كلمات ترثي ما آلت إليه فرائض الموقف، الذي فاقت تداعياته الحد، الأمر الذى حدا بالبعض إلى فرض سياج من اللامبالاة، وتغليب أنا الذات على السمو بالنفس، للوصول إلى مراتبها في مشاركة الآخرين آلامهم وأحزانهم، ويبدو أنه لم يترك لنا دعاة الفوضى الخلاقة والذين اتخذوا من الهمجية نسقاً لهم، من دون إيثار حرمة أو سمو لأسمى مشاعر النفس الإنسانية، مجالاً للتعبير عن جام غضبنا، تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة، سوى التهكم على إقحام الذات غير المبررة بالمرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية