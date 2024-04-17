فنان مصري مشهور ينفعل على شخص في عزاء شيرين سيف النصر

انفعل الفنان المصري المشهور أحمد عبد العزيز، على أحد الأشخاص الذي وضع يده على كتفه بعد تقديمه واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر.

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وظهر الفنان أحمد عبد العزيز بعد خروجه من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحفيين، وقام شخص بمحاولة لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك يالا ولا" وغادر سريعا.

وكان شريف سيف النصر قد أعلن قبل 4 أيام عن وفاة أخته غير الشقيقة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكشف مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر اللحظات الأخيرة قبل وفاتها، موضحا أنها كانت تشاهد التلفاز داخل شقتها ولم تكن تعاني من أي مشكلات، مشيرا إلى أنها أصيبت بدوار وصداع فقط.

وأشار خلال عزائها إلى أنه لاحظ تغيرا مفاجئا عليها لتخبره بإصابتها بالدوار، ليتم الاتصال على وجه السرعة بالإسعاف والتي وصلت في وقت قياسي، لافتا إلى أنها توفيت قبل وصول الإسعاف ونقلها إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية