مصر.. الكشف عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ووصيتها الأخيرة

كشف مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر اللحظات الأخيرة قبل وفاتها، موضحا أنها كانت تشاهد التلفاز داخل شقتها ولم تكن تعاني من أي مشكلات، مشيرا إلى أنها أصيبت بدوار وصداع فقط.

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وأشار خلال عزائها إلى أنه لاحظ تغيرا مفاجئا عليها لتخبره بإصابتها بالدوار، ليتم الاتصال على وجه السرعة بالإسعاف والتي وصلت في وقت قياسي، لافتا إلى أنها توفيت قبل وصول الإسعاف ونقلها إلى المستشفى.

وتابع قائلا: كنا قاعدين عادي وكانت بتتفرج على التليفزيون.. وحست بشوية صداع.. قالتلي إنها مهبطة وحاسة بشوية صداع.. طلبنا الإسعاف لكنها توفيت.. مكنتش بتشتكي من أي أمراض خالص.. وكل التحاليل بتاعتها كويسة.. التقرير الطبي طلع هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح أنها أوصت بعدم تواجد الصحفيين والمصورين في جنازتها وأمام المقابر وهو ما تم تنفيذها، كما أنها لم تمنع إقامة عزاء لها لكن ما تم تداوله عكس ذلك هو سوء فهم مع أقاربها قبل وفاتها.

وأضاف قائلا: طلبت لما تتوفي ميكونش فيه صحفيين في المقابر ولا تصوير هناك.. التزمنا بالوصية بتاعتها.. لكن موضوع عدم إقامة العزا.. كان سوء تفاهم.. كانت مرتبطة بوالدتها جدا.. ولما توفت اتأثرت بشكل كبير.. كانت هتصور حلقة في برامج إسعاد يونس صاحبة السعادة.. ومعكم مع منى الشاذلي.

المصدر: القاهرة 24