وفاة الفنانة المصرية المخضرمة شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر، وفاة أخته غير الشقيقة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ57 عاما.

وكتب شريف سيف النصر في حسابه الشخصي على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وأضاف: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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شيرين سيف النصر:

ممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها، لتشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها "غاضبون وغاضبات"، و"من الذي لا يحب فاطمة".

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، و"النوم في العسل".

اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

المصدر: RT

