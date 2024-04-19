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مصر.. دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره

مجتمع

مصر.. دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره
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تحت عنوان "عاهدوا بعض يدّفنوا سوا"، كشفت وسائل إعلام مصرية عن دفن الفنان الكبير صلاح السعدني بجانب الفنان الراحل أبو بكر عزت بعدما عاهدا بعضهما البعض على ذلك.

مصر.. دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره
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وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني
وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني

وغيب الموت الفنان الراحل صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عاما، و من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مصر.. دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره

وبينت صور نشرها موقع "القاهرة 24" مدافن الراحل صلاح السعدني، إلى جوار صديقه الفنان الراحل أبو بكر عزت، حيث اشتركا في الكثير من الأعمال المتنوعة في السينما والمسرح والتليفزيون، من أهمها أرابيسك. 

مصر.. دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره

يذكر أن الفنان أبو بكر عزت، رحل يوم 27 فبراير 2006، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته، عن عمر ناهز 72 عاما تاركا وراءه مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية.

المصدر: القاهرة 24

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