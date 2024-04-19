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وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني

وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني

الثقافة والفن

وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني
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غيب الموت قبل قليل، الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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مصر.. أسرة الفنان الكبير صلاح السعدني تعلق على أنباء وفاته
مصر.. أسرة الفنان الكبير صلاح السعدني تعلق على أنباء وفاته

وشارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستغرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

وولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943 لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنانعادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

أول أعماله كانت مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

المصدر: RT

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