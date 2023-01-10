مصر.. أسرة الفنان الكبير صلاح السعدني تعلق على أنباء وفاته

نفى الكاتب الصحفي أكرم السعدني شائعة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني التي انتشرت منذ قليل وزعمت وفاته.

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وقال أكرم السعدني، إن كل ما تردد عن وفاة صلاح السعدني عار تمامًا من الصحة، وأنه بخير وصحة جيدة.

من جانبها، نفت الفنانة نهال عنبر خبر وفاة الفنان صلاح السعدني مؤكدة أنه بحالة جيدة.

وقالت الفنانة نهال عنبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، إن كل ما تردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني غير صحيح، وهو بحالة جيدة، معبرة عن استيائها من الشائعات التي تنال من النجوم الكبار.

وكتب نجله أحمد السعدني تعليقا على شائعات وفاته والده عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا بخير الحمد لله.. إن شاء الله تنشل يا اللي كتبت إشاعة".

وتعد هذه المرة الثانية التي تنتشر فيها شائعات وفاة صلاح السعدني، حيث خرجت شائعات في أغسطس عام 2021، تفيد بوفاته، وخرج نجله الفنان أحمد السعدني آنذاك لينفي الأمر بصورة نشرها معه، وظهر عليه علامات تقدم السن.

واحتفل الفنان صلاح السعدني بعيد ميلاده الـ 79، في شهر أكتوبر الماضي، وحرص العديد من نجوم الفن على تهنئته وإرسال الرسائل له.

ويعد مسلسل القاصرات آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، الذي طرح عام 2013، وحقق نجاحا كبيرا من خلاله، مع المخرج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف سماح الحريري، ويتناول زواج القاصرات في الصعيد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية