ممثل مصري مشهور يكشف عن تلقيه عرضا لتصوير فيلم إباحي

كشف أحمد السعدني نجل الممثل المصري المشهور صلاح السعدني، عن تلقيه عرضا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير فيلم إباحي.

كنت متأكد اني لما اجي امريكا حشق طريقي للعالميه و فعلاً جالي واحد قالي شكلك مصري (باين علينا ولا ايه) قلتله اه طلع هو casting director قالي محتاجك في شغل ٤ ايام تصوير قلتله عرفت منين اني ممثل قالي لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه)

*يتبع — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) 3 января 2019 г.

وأفصح عبر حسابه على "تويتر" أنه عندما قدم إلى الولايات المتحدة، أملا في عثوره على فرصة للوصول إلى العالمية، التقى بأحد الأشخاص هناك، وعرض عليه تصوير أحد الأعمال لمدة 4 أيام.

وقال السعدني: "في البداية خمن الرجل أنني مصري، فسألته كيف علمت هذا، فأجابني أن المصريين بعد لاعب الكرة محمد صلاح أصبح عليهم طلب".

و قالي مبلغ باخده في مصر في سنه 🤫 قلتله اديني السيناريو قالي لا مفيش ده فيلم سكس قلتله يالا يا ابن الوارمه من هنا #حدث_بالفعل#محدش_بياكلها_بالساهل — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) 3 января 2019 г.

وتابع أحمد السعدني أن الرجل عرض عليه أجرا يتقاضاه في مصر طوال عام كامل، وعندما طلب منه إعطاءه سيناريو العمل، كانت الصدمة بالرد عليه أنه لا يوجد سيناريو لأنه فيلم إباحي، ليرفض العرض على الفور.

المشكله الواحد يجيب صحه لاربع ايام تصوير منين 😂😂 — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) 3 января 2019 г.

واختتم أحمد السعدني تغريدته متسائلا بسخرية: من أين سيأتي بالصحة من أجل تصوير فيلم جنسي لمدة 4 أيام.

المصدر: تويتر