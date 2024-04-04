مصر.. نهاية مأساوية لشاب سقط في بئر على غرار ريان المغربي

أكد محافظ المنيا في صعيد مصر أسامة القاضي متابعته لحادث وفاة أحد أهالي قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، إثر سقوطه في بئر بالظهير الصحراوي الغربي وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان.

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وتعمل القوات على استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقه مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة في بئر مياه جوفية مهجورة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

وكثيرا ما تقع مثل هذه الحوادث، وقد أعادت للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته حينها.

المصدر: القاهرة 24