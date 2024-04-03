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مصر.. فيديو يحبس الأنفاس لبئر عميق سقط بداخله شاب

مجتمع

مصر.. فيديو يحبس الأنفاس لبئر عميق سقط بداخله شاب
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رصد فيديو بئرا عميقا سقط فيه مزارع مصري على عمق 23 مترا غرب مركز المنيا بصعيد البلاد، في حادثة أعادت إلى الأذهان قصة الطفل ريان المغربي.

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وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميقه معطل  بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا. 

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة في بئر مياه جوفية مهجور بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكثيرا ما تقع مثل هذه الحوادث، وقد أعادت للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته حينها.

المصدر: القاهرة 24

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