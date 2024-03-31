عالمة ازهرية: المنتحر ليس كافرا

أوضحت سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ما إذا كان المنتحر يعتبر "كافرا أم ما"، في الدين الإسلامي.

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وخلال تصريحات تلفزيونية، قالت سعاد صالح إن "المنتحر ليس كافرا، ولكن هو عاصٍ"، مؤكدة أن "هناك إجماع على هذا الأمر، وأن الشخص الذي يصاب بمرض نفسي وينتحر فهو هنا مريض".

وأضافت: "هناك إيمان ضعيف، والإنسان ضعيف، وهناك بعض الإيمان وصل لمرحلة من اليأس".

وبينت أستاذة الفقه المقارن أن "قتل النفس من الكبائر، وأن الشخص استسهل قتل نفسه بدلا من حل مشكلته، ولكن لا يمكن أن نطلق عليه شخص كافر".

المصدر: "القاهرة 24"