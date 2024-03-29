عالمة أزهرية: لا يوجد نص قرآني يحرّم "الحشيش"

قالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعاد صالح إنه لا يوجد نص في القرآن يحرم الحشيش، ولكنه يقاس على ما يذهب العقل والخمور.

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وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك في التشريع قياسا بين الأشياء المنصوص عليها، والأشياء غير المنصوص عليها، وذلك لوجود اشتراك في العلة.

ولفتت إلى أن العلة بين الخمور والمخدرات هو غياب عقل الشخص بعد تناول تلك الأشياء، فتناول الخمور حرام، وأيضا تناول الحشيش والمخدرات بشكل عام حرام، لأنها تعامل معاملة الخمور.

وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك شهادة لا تقبل من الرجل مثل شهادة إثبات البكارة للفتاة، وإثبات الرضاعة.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك شهادات لا تقبل فيها المرأة مثل حالات القتل، وحالات التي بها عنف والقصاص والحدود.

ولفتت إلى أن هناك أشياء تكون للرجل، وهناك أشياء تكون للمرأة، لذلك على الجميع اتباع القواعد الصحية.

وأشارت إلى أن الشهادة تكليف وليست تشريف، والله قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.

المصدر: القاهرة 24