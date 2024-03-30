مصر.. اقتحام شقة مواطن خليجي وسلبه بصفة "مباحث الآداب"

انتحل تشكيل عصابي من 5 أشخاص صفة "ضباط مباحث الآداب" لابتزاز مواطن خليجي في مسكنه بإحدى المدن المصرية، بالاتفاق مع سائقه الذي أخبر الجناة بوجود فتاة معه.

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وتقدم المجني عليه ببلاغ لقسم شرطة العمرانية، مفاده تعرضه لسرقة مبلغ 200 ألف جنيه مصري والآلاف من عملات إحدى الدول الخليجية، بعد قيام مجموعة من الأشخاص بدخول مسكنه وتفتيشه بزعم أنهم من شرطة الآداب.

وتوصلت التحريات إلى أن 4 أشخاص وامراة هم وراء ارتكاب هذه الواقعة. وتم إعداد عدة أكمنة والقبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم جملة المسروقات، وتم تحرير محضر وجاري العرض على النيابة العامة.

المصدر: القاهرة 24