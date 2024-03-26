مصر.. آخر ظهور لصاحب أغنية "سعيد الهوا" الشهيرة قبل وفاته (فيديو)

نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية فيديو آخر ظهور لصاحب أغنية "سعيد الهوا" الشهيرة في مصر قبل وفاته.

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وظهر المطرب الشعبي المصري ممدوح الأصيل الشهير بـ "سعيد الهوا"، في فيديو يغني فيه أغنيته الشهيرة وذلك قبل الإعلان عن وفاته أول أمس.

وقال كريم ممدوح الأصيل نجل الفنان المتوفي، إن "والده كان يعاني من مرض الضغط والسكر، ولكن بسبب كبر سنه تفاقم معه المرض، على الرغم من محاولاته في العلاج، ولكن أمر الله نفذ".

واستقبلت أسرة ممدوح الأصيل، عزاءه أمس في نادي الرماية، بجوار طلائع الفرسان زهراء بمصر القديمة، ونشر نجله خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب: لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم أبويا في ذمة الله.

ممدوح الأصيل، هو مغن شعبي اشتهر باسم سعيد الهوا، وأصله من كوم الدكة وهي إحدى مناطق الإسكندرية التاريخية، وبعد غنائه لأغنية اسمي سعيد الهوا، اشتهر بهذا الاسم، وأصبح ينادى به، وللممدوح الأصيل أربعة ألبومات هي شيل ده من ده، استعجال، نصيحة، بكرة تجرب.

كما أن ممدوح الأصيل حاصل على شهادة الإعدادية، وقبل دخوله مجال الغناء عمل سمكري سيارات، وبعدها حصل على رخصة قيادة وأصبح سائق تاكسي، إلى جانب عمله في الأفراح على مدار مشواره.

وفي عام 2015 ظهر في إحدى حلقات برنامج مقالب رامز.

المصدر: القاهرة 24