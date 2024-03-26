مي عمر: فنانة مشهورة تؤجر لجانا إلكترونية لمهاجمتي والاساءة لأعمالي (فيديو)

قالت الممثلة المصرية مي عمر إن هناك فنانة تدفع أموالا للجان إلكترونية لمهاجمتها والتقليل من أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإفشالها.

ورفضت عمر خلال لقاء لها ببرنامج "أسرار" على فضائية "النهار" يوم الاثنين، الإفصاح عن اسم هذه الفنانة أو تفاصيل عنها.

وأضافت: "بتأجر لجان إلكترونية للهجوم عليا، ناس كتير من اللي بيقبضوا فلوس منها جم وقالوا لي على التفاصيل"، مشيرة إلى أنها فنانة معروفة ومشهورة وفي عمرها تقريبا.

وتابعت قائلة: "ربنا يكرم الناس كلها، أعتقد أفضل حاجة إن الواحد يركز في شغله ويشتغل على نفسه أحسن ما يشتغل على تدمير اللي حواليه".

المصدر: "المصري اليوم" + قناة "النهار"