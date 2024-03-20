العراق.. مقطع فيديو يوثق إطلاق نار أمام مبنى ديوان محافظة البصرة بين جهتين (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تبادل إطلاق النار أمام مبنى ديوان محافظة البصرة في العراق.

ونشرت وسائل إعلام عراقية مقطع الفيديو، وقد سمع فيه صوت الطلقات النارية التي من الواضح أنها صادرة عن سلاح رشاش.

وأشارت إلى أنه يوثق إطلاق نار كثيفا أمام مبنى ديوان محافظة البصرة بين جهتين بسبب خلاف على مزايدة.

إطلاق نار كثيف أمام مبنى ديوان محافظة #البصرة بين جهتين بسبب خلاف على مزايدة#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/tPWk9HWL5j — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 20, 2024

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ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إنه "تزامنا مع إعلان البلدية مزايدة علنية لبناية "غالية الثمن" تقع وسط محافظة البصرة، حدث إطلاق نار أمام مبنى ديوان المحافظة، حيث كان هناك تجمع لعدد من المسلحين مع سيارات من طراز تاهو".



وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية قامت بمطاردة السيارات من طراز "تاهو" التي أطلقت النار أمام امام مبنى ديوان المحافظة".

المصدر: "الشرقية" + "السومرية"