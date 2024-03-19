السويد.. مزحة عن "الأوكرانيات وبيوت الدعارة " تثير غضب سفير كييف

ذكرت صحيفة Aftonbladet أن سفير أوكرانيا في السويد، أندريه بلاخوتنيوك أعرب عن غضبه بسبب مزحة وردت في برنامج تلفزيوني ساخر، تتعلق بالنساء الأوكرانيات.

وتبعا للصحيفة فإن سفير أوكرانيا لدى السويد أندريه بلاخوتنيك كان غاضبا جدا من المزحة التي تتعلق بالنساء الأوكرانيات وبيوت الدعارة، والتي وردت في البرنامج الفكاهي "المهاجرون إلى السويد" على قناة SVT التلفزيونية، ومع ذلك تم رفض ادعاءات السفير بشدة من قبل القائمين على البرنامج.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مكونات العرض التلفزيوني أن يخمن المشاركون ما إذا كانت "هيئة المحلفين" تقول الحقيقة أم لا عند الإدلاء ببيانات حول ممثلي الثقافات والشعوب المختلفة. وفي إحدى الحلقات، سأل المذيع الكاتبة والصحفية إيلاف علي المشاركة في البرنامج، من هم حسب رأيها الذين حصلوا أكثر من غيرهم على إقامات في السويد عام 2022، وافترضت الضيفة أنهم كانوا مواطنات من أوكرانيا، وقالت:"هذا واضح، يملكن شعرا أشقر ويندمجن مع الآخرين" وأضافت مازحة:"لهذا السبب يمكن العثور على النساء الأوكرانيات في أغلب الأحيان في بيوت الدعارة".

وأثارت هذه العبارة غضب السفير الأوكراني، ودعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصحافية للاعتذار، وطالب القناة التلفزيونية للتحرك ومنع مثل هذه الحوادث، وردا على ذلك، ذكرت المحررة التنفيذية للبرنامج، كريستينا هيل أن العرض يهدف إلى السخرية من الصور النمطية عن الشعوب والثقافات، وأن مثل هذه الملاحظة من إحدى المشاركات في البرنامج كان المقصود منها المزاح، وأشارت إلى أن الجمهور فهم وتقبل هذه الفكاهة.

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ومن جهتها رفضت ضيفة البرنامج ادعاءات السفير وقالت:"بشكل عام قد تكون هناك الكثير من النكات الوقحة، والاعتقاد بأن أي شخص سيكون لديه حصانة منها هو أمر سخيف.. يبدو الأمر وكأن الناس كسالى جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون تشغيل أدمغتهم والتفكير قليلا".

المصدر: لينتا.رو