لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقيا (فيديو)

التقطت عدسات الحاضرين في حديقة حيوانات في جنوب إفريقيا لحظة مرعبة بطلها تمساح يبلغ طوله 15 قدما قام بغرس أسنانه في خبير زواحف كان يقدم عرضا أمام المتفرجين.

وحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن خبير الزواحف كان يقدم عرضا لعشرات الزوار في متنزه "كروكودايل كريك" الترفيهي في جنوب إفريقيا عندما تعرض لهجوم شرس.

وكان مدرب التمساح ينخز الحيوان حتى يغلق فمه، لكن سرعان ما قام التمساح وهو أحد أكبر أنواع الزواحف الحية التي تتمتع بأقوى قوة عضة في العالم بالانقضاض عليه.

وبعد أن ثبت فكيه على الرجل أسفل الخصر مباشرة، سرعان ما سحبه إلى الأرض قبل أن يركض تمساح آخر أصغر قليلا للانضمام إلى الهجوم.

وبدأ السياح بالصراخ طلبا للمساعدة قبل أن يقرر التمساح ترك الرجل، مما سمح للأخير بالوقوف والهروب إلى بر الأمان.

وشوهدت بركة من الدماء على أرضية القفص في منطقة باليتو بمقاطعة كوا زولو ناتال شمال ديربان مباشرة، حيث تم نقل حارس الحديقة إلى مستشفى فيكتوريا للمعاجلة.

وقال أحد خبراء التماسيح: "كان التمساح يوجه له تحذيرا فقط. إذا كان يريد قتله فثق بي، كان من الممكن أن يفعل ذلك بسهولة. لقد كان محظوظا للغاية لأن التمساح الثاني الذي اندفع إلى الداخل لم يعضه و لو فعل ذلك، لتمزق جسد الخبير إربا".

ووصلت وحدة الاستجابة بجنوب أفريقيا، التي توفر الأمن والمساعدة الطبية على مدار 24 ساعة، إلى مكان الحادث لتجد أن الموظفين قد نقلوا المعالج بالفعل لتلقي العلاج.

وقال أحد الموظفين: "لقد تعرض لإصابة خطيرة في ساقه اليمنى وفي أعضائه التناسلية".

المصدر: The Sun