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مصر.. وفاة الداعية الإسلامي الشهير حسن الجنايني

مجتمع

مصر.. وفاة الداعية الإسلامي الشهير حسن الجنايني
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توفى منذ قليل الداعية الإسلامي المصري الشيخ حسن الجنايني، حسب الإعلامي مصعب العباسي.

مصر.. وفاة الداعية الإسلامي الشهير حسن الجنايني
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وكتب العباسي على "فيسبوك": إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى الشيخ حسن الجنايني، صديقي الغالي وأخويا الكبير الحبيب، أسأل الله أن يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك الفردوس الأعلى وربنا يصبر أولادك".

فيما كتب إسلام رضوان: "الأخ الحبيب والداعية المحترم عفيف اللسان هادئ الطباع فضيلة الشيخ حسن الجنايني في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين يارب العالمين".

المصدر: القاهرة 24

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