"الحقوني".. فيديو سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي من الطابق الثالث

ظهر الإعلامي المصري عمرو الليثي في فيديو متداول وهو يستغيث بعدما وقع في فاصل خرساني بالطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه.

لحظة سقوط الاعلامي عمرو الليثي من الدور الثالث أثناء تصوير أحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس".pic.twitter.com/5ezZD0lvWY — Screen Mix (@ScreenMix) March 17, 2024

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وكشف الفيديو المرعب عن لحظة سقوط الإعلامي المصري أثناء إجراء مقابلات مع عمال في طابق مرتفع ضمن إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يبث في رمضان عبر فضائية" الحياة".

وأظهر الفيديو، الذي بثه موقع "القاهرة 24"، جانبا من مقابلة أجراها عمرو الليثي مع عمال محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بمحافظة الجيزة؛ تقديرا لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان وبذلهم مجهودا كبيرا.

وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه الإعلامي لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث، فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وصرخ طالبا إغاثته قائلا: "الحقوني".

ونقل عمرو الليثي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة واستمر في تصوير برنامجه.

ووجهت الشركة المنتجة للبرنامج الشكر لعمرو الليثي "على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه لإكمال تصوير برنامجه (واحد من الناس) رغم إصابته".

عمرو الليثي إعلامي وصحفي مصري ومستشار سابق لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون البيئة ومدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية، وهو نجل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

المصدر: القاهرة 24