فيديو مروع لسقوط أطنان من الأرز على سيدة في متجر هندي

أظهر فيديو متداول لحظة سقوط نحو 40 كيسا من الأرز على سيدة هندية كانت تنظف متجرا للبيع بالجملة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في مكان الحادثة، المرأة وهي تكنس الأرض داخل المتجر الواقع في حي فاشي بمدينة نافي مومباي الهندية، وفجأة تسقط عليها كومة من أكياس الأرز، حيث علقت تحت الأكياس.

ولحسن الحظ، جاء زملاؤها في العمل بسرعة لإنقاذها، حيث تصرفوا بسرعة وبدأوا في إزالة أكوام الأرز، وأطلقوا سراحها في 30 ثانية فقط.

وساعد تصرفهم السريع المرأة على الخروج من الموقف بسلام، وكان من الممكن أن تفقد المرأة حياتها لو تم تأخير الإجراء من قبل العمال الموجودين في المكان.

وأشارت التقارير إلى أن المرأة أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: "freepressjournal"