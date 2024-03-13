كاميرا وثقت الاعتداء.. هندية تضرب والد زوجها بعكاز فولاذي وتسقطه أرضا والزوج يرسل الفيديو للأمن
RT
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ذكرت وسائل إعلام هندية أن هنديا يعمل في إحدى الدول الخليجية فتح كاميرا مراقبة مثبتة بمنزله في ولاية كارناتاكا وصدم لما وثقته عدساتها.
وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام إن الرجل شاهد على الهواء مباشرة منظرا صادما لزوجته وهي تعتدي على والده المسن.
ووثق المقطع الزوجة وهي تضرب حماها بعصا فولاذية يستخدمها كعكاز للمشي.
وفي المشهد سقط المسن الذي يبلغ عمره قرابة 80 عاما على الأرض وبدأ يبكي من الألم بسبب الضرب المبرح.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الزوج المغترب اتصل بأقرب مركز شرطة من منزله وأرسل لهم مقطع الفيديو.
هذا وتم القبض على الزوجة لمحاكمتها فيما نقل المسن للمستشفى لتلقي العلاج.
March 13, 2024
المصدر: وسائل إعلام هندية