السعودية..الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لفئة من المواطنين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره للملك سلمان على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

وكان من المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

المصدر: "واس"