بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في مصر

نقل موقع "صدى البلد" المصري يوم الجمعة، نبأ وفاة الدكتور محمد أحمد الحاج أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنوفية، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وذكر الموقع أن العشرات من أبناء قرية البتانون بمركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية في مصر، شيعوا جثمان الدكتور محمد أحمد الحاج، وشارك في الجنازة عشرات الأطباء من أصدقاء الطبيب الراحل وسط حزن الجميع على رحيله.

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وقال أحد أصدقاء الطبيب الراحل، إن الدكتور محمد الحاج كان استشاريا معروفا في مجاله وقضى ليلته أمس حتى الساعة 12 مساء في مستشفى العربي بمدينة اشمون في العمليات لينقذ حياة العشرات.

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وأضاف أنه "توجه إلى بيته بعد يوم عمل شاق وفوجئت أسرته أثناء إيقاظه بفقدانه الوعي، وتوجهوا به إلى مستشفى الجامعة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بين أصدقائه الأطباء وفي مكان عمله بأزمة قلبية مفاجئة حيث حاول الأطباء إنعاشه ولكن كان قضاء الله".

فيما أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيب الراحل مقدمين العزاء لأسرته ومحبيه في رحيله.

المصدر: "صدى البلد"