مصر.. اندلاع حريق بمصحة للعلاج النفسي بسبب "صاعق ناموس"

تابعوا RT على

شب مساء الأربعاء حريق داخل مصحة للعلاج النفسي جنوب الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بقرية شبرامنت.

وانتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بمنطقة فرع كامل، وتبين اندلاع حريق داخل مركز للعلاج النفسي.

وبفحص المكان أن ماسا كهربائيا بجهاز صاعق الناموس أشعل النيران وتم الإخماد دون إصابات.

المصدر: "صدى البلد" المصري