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فيديو للفنانة نجوى فؤاد على سرير المرض: بقالي 6 شهور بتعذب

مجتمع

فيديو للفنانة نجوى فؤاد على سرير المرض: بقالي 6 شهور بتعذب
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نشرت الإعلامية المصرية سهير جودة فيديو للقاء بينها وبين الفنانة نجوى فؤاد من على سرير المرض، مؤكدة أنها تتعذب منذ 6 أشهر.

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وتحدثت فؤاد في الفيديو عن بعض الأمور الشخصية، بالإضافة إلى حديثها عن ضياع عمرها ببلاش، مؤكدة أنها تتمنى مقابلة الفنانة سهير زكي.

وأضافت نجوى فؤاد عن أبرز أصدقائها من الوسط الفني ممن يحرصون على زيارتها بقولها: "قليلين جدًا، وأبرزهم نبيلة عبيد وفيفى عبده اللى بيطمنوا عليا دايمًا، ومفيش حد تاني بيسأل".

واسترجعت الفنانة نجوى فؤاد ذكريات قصة إعجاب وزير الخارجية الأمريكية هنرى كيسنجر بها خلال زياراته للقاهرة وتردده على الأماكن التي كانت ترقص بها.

المصدر: Sohair Goda Official | سهير جوده القــناة الرسـمية

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