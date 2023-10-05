نجوى فؤاد: رقصت لكسينجر بطلب خاص (صور)

كشفت الراقصة المصرية نجوى فؤاد عن أهم ذكريات عاشتها في حرب أكتوبر 73، وحقيقة علاقتها بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، حيث طالتها شائعات في تلك الفترة أنها تزوجت منه.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات لـ"مصر تايمز"، إنها تتذكر في تلك الفترة لحظة إصابة زوجها كمال نعيم، حيث كان ضابط احتياط في الشؤون المعنوية خلال فترة الحرب، والذي وجده الجيش مصابا وتم نقله إلى مستشفى بالزقازيق يوم 18 أكتوبر وبعد فترة أصيب باكتئاب حاد ثم تعافى.

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ونفت نجوى فؤاد في تصريحاتها زواجها من هنري كسينجر الملقب بـ"الثعلب العجوز"، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

وصرحت بأنه شاهدت كيسنجر 4 مرات فقط وكان ذلك في حفلات يحضرها طاقم الحراسات، مشيرة إلى أنه كان يحب الرقص الشرقي وأنها في ذلك الوقت كانت متجوزة من كمال نعيم.

وأفادت بأنه لم تكن لها أية علاقة مع كيسنجر ولم يعرض عليها الزواج أصلا، مبينة أنها التقت به بعد الحرب في العام 74 لما كانت تقدم فقرة يومية وكان موجودا في الفندق، مشيرة إلى أنهم كانوا يقدمون فقرة كنوع من الاحتفال به والترفيه عنه خلال زياراته لمصر بعد نصر أكتوبر.

وكانت الراقصة المصرية المعتزلة نجوى فؤاد قد قالت خلال استضافتها في برنامج "رأي عام" الذي عرض على قناة TEN الفضائية في يناير 2019، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عرض عليها الزواج في إحدى زياراته لمصر، رغم أنها كانت متزوجة في ذلك الوقت.

وأوضحت أن كيسنجر كان يحرص على التردد على المكان الذي تعمل فيه كراقصة خلال زياراته إلى مصر، حتى طلب من مسؤولين مصريين أن يتزوجها ولكنها رفضت.

وأشارت الراقصة إلى أن جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، عندما علم بأمر رغبة وزير خارجيته في الزواج منها، قام بزيارة إلى مصر بصحبة زوجته وابنته، وشاهدها وهي ترقص في أحد الفنادق وعبر عن إعجابه بساقيها.

وأكدت الراقصة نجوى فؤاد أن هنري كيسنجر خصص بعض الصفحات في مذكراته للحديث عنها واصفاً إياها بأنها "ملهمته".

المصدر: "مصر تايمز" + قناة "TEN" الفضائية