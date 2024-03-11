بوسي تنفي صلتها بإبلاغ الشرطة عن طليقها وليد فطين وحبسه (فيديو)

نفت المطربة الشعبية المصرية بوسي ما اتهمت به بشأن إبلاغ الشرطة عن طليقها وليد فطين، ومن ثم التسبب في حبسه، معلنة أن ذلك كان في متناول يدها لو أرادت.

وأوضحت المطربة الشعبية بوسي "لو كنت عاوزة أبلغ عنه كنت عملتها من ساعة ما أذاني".

وأضافت بوسي لبرنامج "العرافة" على قناة "النهار" أن زوجها كان مدانا في قضايا نصب وتبديد منقولات: "كان عليه شيكات ونصب على ناس وعليه تبديد عفش، كشفت عليه لقيته في 75 قضية".

وصرحت بأن زوجها أجبرها على توقيع إيصالات أمانة ليجبرها على أن تعيش معه.

وأردفت قائلة: "كملت معاه لأنه كان معيشني بالعافية وكان قافل عليّ من كل ناحية، لدرجة إني مكنتش عارفة أكلم محامي أرفع عليه قضية خلع، والسحر كان مكتفني ومضاني إيصالات أمانة عشان أعيش معاه، ومكنش عندي إرادة وكان قافل علي كل حاجة ومكنتش بتواصل مع عائلتي، ورفع علي 17 قضية وعشان يتنازل عن كل ده اتحكم عليّ في قعدة عرب بدفع 4 ملايين جنيه لهم، ودفعت أكثر من 4 ملايين جنيه".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري