أول صورة لأميرة ويلز بعد خضوعها لجراحة

نشرت اليوم الأحد، أول صورة لكيت أميرة ويلز، منذ خضوعها لجراحة في البطن قبل شهرين تقريبا، مع بيان قدم الشكر للجمهور على دعمه لها في هذه الفترة العصيبة.

الصورة التي تظهر كيت جالسة على كرسي محاطة بأطفالها الثلاثة، تعود إلى زوجها ويليام، أمير ويلز ووريث العرش. وقيل إن الصورة التقطت في وقت سابق من الأسبوع في وندسور.

وشكرت كيت الجمهور، وتمنت للجميع عيد أم سعيدا في المملكة المتحدة.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

تأتي الصورة والبيان بعد أسابيع من التكهنات الجامحة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكان وجودها منذ مغادرتها المستشفى في 29 يناير.

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وخضعت العائلة المالكة لتدقيق أكثر من المعتاد في الأسابيع الأخيرة، لأن كيت والملك تشارلز الثالث لا يستطيعان القيام بواجباتهما العامة المعتادة بسبب مشاكل صحية.

ويقول مسؤولون ملكيون إن تشارلز يخضع لعلاج من نوع غير محدد من السرطان تم اكتشافه أثناء علاج تضخم البروستات.

أما كيت (42 عاما)، فخضعت لعملية جراحية في 16 يناير ولم يتم الكشف عن حالتها وسبب الجراحة، مع أن قصر كنسينغتون ومكتب الأمير ويليام وكيت قالوا إنها ليست مرتبطة بالسرطان.

وقال مسؤولون بريطانيون الثلاثاء إن كيت ستحضر حفل "استعراض الراية" في يونيو، وهذا سيكون أول ظهور مؤكد لها لأداء واجب رسمي كبير منذ أن خضعت للعملية الجراحية.

المصدر: "أسوشيتد برس"