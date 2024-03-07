مصر.. تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام الفنانة غادة عادل بسب وقذف سيدة

قام فريق من المباحث العامة في مصر بتفريغ كاميرات مراقبة في محيط واقعة تعدي الفنانة غادة عادل على سيدة بالسب والقذف والتهديد بعد فشل محاولات الصلح بينهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأفاد موقع "فيتو" المصري بأن سيدة تقدمت بمحضر في قسم شرطة أكتوبر تتهم فيه الممثلة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها.

وذكر الموقع المصري أنه تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلا غادة عادل والتي قامت ببناء سور في المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسؤولين بجهاز 6 أكتوبر.

وتبعا لذلك صدر قرارا بإزالة السور المخالف وسيتم تحديد موعد لتنفيذ القرار.

المصدر: موقع "فيتو" المصري