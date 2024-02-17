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بالفيديو.. تفاعل أمراء سعوديين مع أغنية "قلبي تولع بالرياض"

مجتمع

بالفيديو.. تفاعل أمراء سعوديين مع أغنية
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر تفاعل الجمهور مع أغنية "قلبي تولع بالرياض"، وردة فعل الأمراء عبدالرحمن بن مساعد وسعود بن عبدالله ونواف بن فيصل عليها.

وأظهر المقطع الأمراء عبد الرحمن بن مساعد وسعود بن عبد الله ونواف بن فيصل، وهم يرقصون على أغنية "قلبي تولع بالرياض" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم معلقا: "فخامة قسم بالله"، وأضاف آخر: "الله حب ورثته من الجدود".

بالفيديو.. تفاعل أمراء سعوديين مع أغنية
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المصدر: RT

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