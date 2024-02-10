بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يعلن علاج نجم كرة قدم مصري سابق في السعودية

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، توجيه ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بعلاج نجم الكرة المصرية السابق أشرف قاسم.

وفي حسابه على "فيسبوك"، كتب المستشار تركي آل الشيخ: "بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد، علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل".

وكان أشرف قاسم، لاعب منتخب مصر وناديي "الزمالك" المصري والهلال السعودي السابق، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الماضية، ليتدخل تركي آل الشيخ بشكل فوري بعد توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

هذا وأعلن تركي آل الشيخ في حسابه على "فيسبوك" صدور "موافقة ولي العهد بالعلاج بشكل عاجل على إجراء عملية لشقيق أحمد خيري، نجم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي المصري.

ورد آل الشيخ على طلب أحمد خيري، نجم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إجراء عملية شقيقه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قائلا: "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".

إقرأ المزيد

المصدر: RT