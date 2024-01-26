مصر.. سينارست مشهور يرد على تركي آل الشيخ بعد حديثه عن محمد هنيدي

رد السيناريست المصري مدحت العدل، على مبادرة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ حول دعمه فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني بطولة الفنان محمد هنيدي.

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وأكد العدل في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، أن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية من أنجح الأفلام في مسيرته ورحب بعرض المستشار تركي آل الشيخ لدعم الجزء الثاني من العمل، موضحا: سعيد بمبادرة المستشار تركي آل الشيخ لدعم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.

وأضاف: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية من أنجح الأعمال اللي كتبتها في تاريخي، ومتوقع أن الجزء الثاني للفيلم هيطلع حاجة تشرف بعد الدعم المادي واللوجستي من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

من جانبه، طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان محمد هنيدي بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب: ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني ويجدد ذكرياتنا.. هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا، الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي.. ولو هوا جاهز احنا جاهزين ندعم ده.

عرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول عام 1998، والعمل من بطولة الفنان محمد هنيدي، وشارك فيه كل من: منى زكي، غادة عادل، أحمد السقا، هاني رمزي، طارق لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العجل، وإخراج سعيد حامد.

خلف الدهشوري والذي جسده الفنان محمد هنيدي، طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

وكان الفنان محمد هنيدي قد أعلن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك عبر حسابه على تويتر، إذ كتب: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.

وأضاف محمد هنيدي: شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية، بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي.

المصدر: RT