الفنان المصري محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الخميس، حصوله على الجنسية السعودية، معبرا عن شكره للمملكة على تكريمها وتقديرها للفن المصري والعربي.

وكتب هنيدي في حسابه على منصة "إكس": "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية..شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

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وعرض للفنان محمد هنيدي مؤخرا في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، فيلم بعنوان مرعي البريمو، والعمل شارك فيه كل من: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي من مواليد عام 1965، ممثل كوميدي مصري، حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، وحقق نجاحا كبيرا وشهرة واسعة عبر السينما والأفلام المصرية.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم