 
مباشر

تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)

الثقافة والفن

تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wts5

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة لعناق بين الفنانتين أنغام وأصالة عقب عقد الصلح بينهما، معلقا عليها بسؤال طريف، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل.

ونشر تركي آل الشيخ صورة العناق بين أنغام وأصالة، وصورة تجمعهما مع الإعلامي المصري عمرة أديب، وعلق مازحا: "من مثلي يريد أن يعود الخلاف؟"

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: "أنت يا بو ناصر (تركي آل الشيخ) تجمع الناس ما تفرق..لبى قلبك حبايب دوم"، فيما أخذ آخرون الموضوع بطرافة وقالوا إنهم يريدون عودة الخلاف.

تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)

هذا وأهدت المطربة أصالة جائزتها في حفل "Joy Awards"، الذي أقيم مساء يوم السبت في السعودية، لكل المطربات المحبات للموسيقى.

وقالت "صولا" إنها قررت إهداء جائزتها لصديقتها المطربة أنغام، بعد أن تصالحتا في الأيام الماضية، مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن صداقتهما قوية وأن ذكريات كثيرة تجمعهما.

إقرأ المزيد
"إيه ده..خنتيني؟"..موقف لطيف بين الفنانة نانسي عجرم والفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا