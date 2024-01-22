تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة لعناق بين الفنانتين أنغام وأصالة عقب عقد الصلح بينهما، معلقا عليها بسؤال طريف، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل.

ونشر تركي آل الشيخ صورة العناق بين أنغام وأصالة، وصورة تجمعهما مع الإعلامي المصري عمرة أديب، وعلق مازحا: "من مثلي يريد أن يعود الخلاف؟"

أنت يابو ناصر تجمع الناس ماتفرق



لبى قلبك حبايب دوم 🫶 — 𝑲𝑯𝑨𝑳𝑬𝑫 (@Kkhd777) January 21, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: "أنت يا بو ناصر (تركي آل الشيخ) تجمع الناس ما تفرق..لبى قلبك حبايب دوم"، فيما أخذ آخرون الموضوع بطرافة وقالوا إنهم يريدون عودة الخلاف.

هذا وأهدت المطربة أصالة جائزتها في حفل "Joy Awards"، الذي أقيم مساء يوم السبت في السعودية، لكل المطربات المحبات للموسيقى.

وقالت "صولا" إنها قررت إهداء جائزتها لصديقتها المطربة أنغام، بعد أن تصالحتا في الأيام الماضية، مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن صداقتهما قوية وأن ذكريات كثيرة تجمعهما.

إقرأ المزيد

المصدر: RT