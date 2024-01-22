"إيه ده..خنتيني؟"..موقف لطيف بين الفنانة نانسي عجرم والفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لقاء ظريفا جمع الفنانة نانسي عجرم والفنانين عبد المجيد عبد الله ومحمد عبده، وسالم الهندي، في حفل "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض يوم السبت.





وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، حيث قام الفنان محمد عبده بتقبيل يد نانسي عجرم تقديرا لها، وقال سالم الهندي إن محمد عبده أكثر واحد معجب بها، لترد الفنانة اللبنانية: "وأنا كمان معجبة فيه".

في حين قام الفنان عبد المجيد عبد الله بالمزاح مع نانسي قائلا لها: "إيه ده؟ خنتيني؟"

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "عسل كلهم"، وأضاف آخر: "فنان العرب وأهلاوي أكيد حيكون جنتلمان"،

وكتب أحدهم في تعليق: "ظريف مجيد" مع علامة قلب.

والنبي عسل كلهم ♥️ — to7a (@Tek2022T) January 21, 2024

فنان العرب واهلاوي اكيد حيكون جنتلمان ♥️ — وِد (@hell_0r) January 21, 2024

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المصدر: RT