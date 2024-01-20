عناق لطيف وقبلة على المسرح بين أصالة وسلطان الطرب جورج وسوف تثير تفاعلا.. صلح أم تقدير؟ (فيديو)

حالة من التفاعل أثارها مقطع فيديو لعناق لطيف وقبلة وصفها البعض بـ"الصلح" بين الفنان السورية أصالة نصري وابن بلدها الفنان القدير جورج وسوف، على مسرح في العاصمة السعودية الرياض.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه أصالة وهي تقبل الوسوف فيما يثني الأخير على نجوميتها في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي،على خشبة مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل على مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "لا تعليق، المهم تصالحو"، فيما أضاف آخر: "هذا أبو وديع علم سوريا وأصالة ما بتنكر أصلها لأنها أصيلة".

وفي تصريحات لموقع "فوشيا" الفني، علقت مصادر مقربة من النجمين جورج وسوف وأصالة نصري، على الأنباء المتداولة حول المصالحة بينهما بعد انتشار مقطع الفيديو، حيث وصفت علاقة النجمين بـ"الوطيدة"، مؤكدة "تواصلهما الدائم".

هذا وأحيا نجوم الغناء العربي أرشيف الشرنوبي، مقدمين ألحانه الخالدة التي لطالما ترددت في أرجاء الوطن العربي، حيث شارك فيه أسماء لمنور ونانسي عجرم وراغب علامة وأصالة وعاصي الحلاني ووائل جسار، بالإضافة إلى الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي، الذي قدم للمشاركة في تكريم عمّه الموسيقار صلاح الشرنوبي وشُكره على دعمه له.

إقرأ المزيد

وكان سلطان الطرب جورج وسوف مفاجأة الحفل الذي نظّمته شركة "بنش مارك"، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

المصدر: RT + "فوشيا"