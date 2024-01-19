السعودية.. موقف أمير عسير تجاه مقيم يمني يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر في السعودية، قيام أمير عسير الأمير تركي بن طلال بإنهاء إجراءات الخروج النهائي لمقيم يمني، وحصوله على كامل حقوقه، ما أثار تفاعلا.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل، استقبال أمير عسير للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية، حيث وجه الأمير حديثه للمقيم اليمني قائلا: "كان عليك هروب، وكان سيتم إبعادك عبر أحد المنافذ كأنك رجل مخطئ، والمملكة لا تعامل من يأتي لها هكذا أبدا"، مضيفا: "الآن أقول لك باسم الدولة هل أخذت حقوقك ولا لا؟"

ورد المقيم :" نعم أخذت حقوقي"، في حيث أشار الأمير إلى ورقه في يده، وواصل حديثه:" هذا هو الخروج النهائي، وبالتالي ستخرج مُكرم مُحشم بكامل حقوقك، هل هناك شيء آخر تريده من الدولة".

وأجاب المقيم :" بيض الله وجهكم وأكثر الله خيركم، وأسال الله يطول عمرك".

فيما عاد وقال الأمير:" الله يطول بعمر ملكنا الذي مكنا من هذا الأمر..اذهب إلى بلدك وأنت مُكرم مُحشم رافع رأسك، وتذكر بلدنا بالطيب".

🎥#فيديو | #أمير_عسير الأمير تركي بن طلال ملتقياً أحد الوافدين الصادر بحقه بلاغ هروب:



▪️كان سيتم إبعادك وكأنك مُخطئ.. المملكة لا تتعامل هكذا أبداً



▪️هذا خروج نهائي، وستخرج مكرّماً بكامل حقوقك@emartasir#عكاظpic.twitter.com/LgpLku6A2a — عكاظ (@OKAZ_online) January 19, 2024

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "الأمير تركي بن طلال..أمير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حقيقة هذا الأمير يُبهرني في كل مقطع أُشاهده له من لباقة منطق وحُسن تصرف"، وأضاف آخر: "ماهي بغريبه على أحفاد الملوك".

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المصدر: RT