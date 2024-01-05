ما هو الحكم الشرعي لاستخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج؟ دار الإفتاء المصرية توضح

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج.

خلال حلقة في برنامج "مع الناس"، قال عمرو الورداني موضحا: "هناك مدرستان..السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن فى نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم".

وتابع أمين الفتوى: "المدرسة الثانية، وهى السادة المالكية، تقول إن الأمر يتعلق في ما توديه هذه التطبيقات الإلكترونية فى الزواج".

وأشار الورداني إلى أن دار الافتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذى أسست من أجله.

المصدر: "اليوم السابع"