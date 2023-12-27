"روح سيبيريا في قلب القاهرة".. RT ترصد افتتاح أول مطعم روسي في مصر

رصدت RT افتتاح أول مطعم روسي في مصر بديكور يحاكي في تصميمه أجواء روسيا وخاصة سيبيريا.

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وأوضح مالك المطعم المهندس محمد علي في تصريحات لـRT أنه يعشق روسياـ وأن فكرة إنشاء مطعم روسي جاءت له في الوقت الذي يتنشر فيه العديد من المطاعم الأوروبية في مصر، حيث أن المطبخ الروسي والعادات والتقاليد الروسية لها طابع خاص، لاسيما وأن هناك ذكريات رائعة تربطه بروسيا منذ الصغر.

وأشار إلى أنه يزور روسيا باستمرار، ويقطن في شمالها ويرتبط ببعض الأعمال هناك، وأكد أن ذكريات جميلة تربطه بهذا البلد منذ الصغر، حيث كان يصطحبه والده إلى روسيا دائما.

وعن المطعم، لفت إلى أن فكرة التصميم روسية بالكامل، حيث تتواجد بعض الرموز التي تعبر عن روسيا مثل "الدب، ودمى ماتريوشكا التقليدية الروسية، وساموفار وهو إبريق تقليدي روسي قديم لإعداد الشاي على الحطب، وبعض الصور من الشمال الروسي"، بالإضافة إلى أن منيو المطعم باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وهناك طباخة روسية مسؤولة عن إعداد الطعام وإدراة المطعم بشكل كامل.

وتمنى علي أن تنتشر فكرة افتتاح المطاعم الروسية في مصر قائلا: "يتمتع المطبخ الروسي بذوق راق وجميل سيعجب المصريين، لأن الروس لديهم تقارب بشكل كبير للعادات والتقاليد المصرية، وهناك حب كبير من الشعب المصري للشعب الروسي وكل ما يأتي من ناحية الروس محبب على قلوب المصريين".

المصدر: RT